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Между президентами Азербайджана и Ирана состоялся телефонный разговор

Между президентами Азербайджана и Ирана состоялся телефонный разговор 4 июня состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом.
Внешняя политика
4 июня 2025 г. 21:49
Между президентами Азербайджана и Ирана состоялся телефонный разговор

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 июня провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу азербайджанского лидера.

Президент Ирана поздравил главу нашего государства, братский и дружественный азербайджанский народ с наступающим священным праздником Гурбан, пожелал нашему народу благополучия и прогресса.

Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, поздравил президента, братский и дружественный народ Ирана со священным праздником Гурбан, пожелал процветания и прогресса.

Масуд Пезешкиан с удовлетворением вспомнил свой официальный визит в нашу страну, встречи с главой нашего государства в рамках визита и проведенные плодотворные обсуждения.

Президент Азербайджана также высоко оценил проведенные в ходе визита обсуждения.

Во время телефонного разговора было подчеркнуто, что в настоящее время соответствующие государственные структуры двух стран продолжают прилагать усилия для реализации задач, поставленных в ходе официального визита Масуда Пезешкиана в нашу страну. В качестве результата визита были отмечены восстановление авиарейса Баку-Тебриз и увеличение количества рейсов по маршруту Баку-Тегеран, выражена уверенность в том, что это положительно скажется на активизации контактов между нашими народами.

Было подчеркнуто, что в настоящее время в развитии азербайджано-иранских отношений наступил поворотный момент, выражена надежда на то, что совместными усилиями связи между нашими странами в различных сферах будут динамично развиваться.

В ходе телефонного разговора главы государств обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İran prezidentləri arasında telefon danışığı olub

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