Между парламентами Азербайджана и Сербии подписан меморандум о взаимопонимании

Меморандум о взаимопонимании был подписан между парламентами Азербайджана и Сербии в рамках официального визита спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой в Республику Сербия.

Меморандум о взаимопонимании был подписан между парламентами Азербайджана и Сербии в рамках официального визита спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой в Республику Сербия.

Об этом Report сообщили в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Документ подписали спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова и председатель Национального собрания Сербии Владимир Орлич.

Руководители парламентов двух стран выразили уверенность, что этот меморандум послужит дальнейшему расширению отношений.