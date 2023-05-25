Между парламентами Азербайджана и Сербии подписан меморандум о взаимопонимании

Меморандум о взаимопонимании был подписан между парламентами Азербайджана и Сербии в рамках официального визита спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой в Республику Сербия.
Об этом Report сообщили в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса.
Документ подписали спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова и председатель Национального собрания Сербии Владимир Орлич.
Руководители парламентов двух стран выразили уверенность, что этот меморандум послужит дальнейшему расширению отношений.