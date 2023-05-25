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Между парламентами Азербайджана и Сербии подписан меморандум о взаимопонимании

Между парламентами Азербайджана и Сербии подписан меморандум о взаимопонимании Меморандум о взаимопонимании был подписан между парламентами Азербайджана и Сербии в рамках официального визита спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой в Республику Сербия.
Внешняя политика
25 мая 2023 г. 22:10
Между парламентами Азербайджана и Сербии подписан меморандум о взаимопонимании

Меморандум о взаимопонимании был подписан между парламентами Азербайджана и Сербии в рамках официального визита спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой в Республику Сербия.

Об этом Report сообщили в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Документ подписали спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова и председатель Национального собрания Сербии Владимир Орлич.

Руководители парламентов двух стран выразили уверенность, что этот меморандум послужит дальнейшему расширению отношений.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Serbiya parlamentləri arasında anlaşma memorandumu imzalanıb

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