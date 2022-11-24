Между парламентами Азербайджана и Камбоджи подписан меморандум о взаимопонимании

Между парламентами Азербайджана и Камбоджи подписан Меморандум о взаимопонимании

Между парламентами Азербайджана и Камбоджи подписан меморандум о взаимопонимании.

Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Спикер азербайджанского парламента Сахиба Гафарова в ходе официального визита в Королевство Камбоджа встретилась с председателем Национальной Ассамблеи Камбоджи Акка Моха Понхеа Чакри Хенг Самрин.

Председатель Национальной Ассамблеи Камбоджи поприветствовал главу парламента Азербайджана и сказал, что этот визит является показателем дружественных отношений между Азербайджаном и Камбоджей. Он поздравил Милли Меджлис Азербайджана с получением статуса члена-наблюдателя Межпарламентской Ассамблеи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и еще раз выразил поддержку парламента Камбоджи в этом вопросе.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова рассказала о роли межпарламентских связей в укреплении взаимоотношений между двумя странами и коснулась вклада, который может внести в этом направлении деятельность групп дружбы в парламентах.

Сахиба Гафарова обратила внимание на то, что азербайджанский народ желает мира, Азербайджан продолжает свои усилия по обеспечению долгосрочного мира и стабильности в регионе.

В рамках встречи состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между парламентами Азербайджана и Камбоджи. Было отмечено, что этот документ послужит расширению парламентской дипломатии и укреплению двусторонних отношений.