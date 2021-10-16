О нас
Report Georgia
Аудио новости

Между Общественным объединением IDEA и Всероссийским обществом охраны природы подписано соглашение

Между Общественным объединением IDEA и Всероссийским обществом охраны природы подписано соглашение 16 октября вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель общественного объединения IDEA Лейла Алиева встретилась с председателем Всероссийского общества охраны природы и послом доброй воли Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), легенда
Внешняя политика
16 октября 2021 г. 21:16
Между Общественным объединением IDEA и Всероссийским обществом охраны природы подписано соглашение

16 октября вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель общественного объединения IDEA Лейла Алиева встретилась с председателем Всероссийского общества охраны природы и послом доброй воли Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), легендарным хоккеистом Вячеславом Фетисовым.

Как передает Report, в рамках встречи было подписано Соглашение о намерениях о сотрудничестве в области охраны окружающей среды между Общественным объединением IDEA и Всероссийским обществом охраны природы.

В ходе беседы стороны выразили уверенность в успешной реализации совместных инициатив по охране природы и борьбе с изменением климата в наших странах и на международном уровне.

Они также обменялись мнениями о надеждах и ожиданиях предстоящей климатической конференции ООН в Глазго, а также о перспективах совместных действий и сотрудничества в борьбе с глобальным потеплением.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке IDEA İctimai Birliyi ilə Ümumrusiya Təbiəti Mühafizə Cəmiyyəti arasında saziş imzalanıb

Самое читаемое

Полиция задержала подозреваемых в мошенничестве с банковскими картами
ФотоПолиция задержала подозреваемых в мошенничестве с банковскими картами
13 октября 2021 г. 11:54
AZAL: Аэропорт в Физули открыт для международных полетов
AZAL: Аэропорт в Физули открыт для международных полетов
16 октября 2021 г. 13:03
Тяжелое ДТП в Баку: 16 пострадавших помещены в больницу
Тяжелое ДТП в Баку: 16 пострадавших помещены в больницу
13 октября 2021 г. 11:39
Тяжелое ДТП в Баку, 5 человек погибли, 13 человек находятся в тяжелом состоянии
ФотоТяжелое ДТП в Баку, 5 человек погибли, 13 человек находятся в тяжелом состоянии
13 октября 2021 г. 08:49
Названы имена погибших в ДТП с участием автобуса, 25 человек получили ранения
Названы имена погибших в ДТП с участием автобуса, 25 человек получили ранения
13 октября 2021 г. 16:13
В Баку 14-летняя девушка бросилась с 9-го этажа
В Баку 14-летняя девушка бросилась с 9-го этажа
15 октября 2021 г. 08:38
МВД Азербайджана прокомментировал информацию о похищении детей из школ
МВД Азербайджана прокомментировал информацию о похищении детей из школ
13 октября 2021 г. 12:56
Ко Дню рождения старейшего дипломата Азербайджана
ФотоКо Дню рождения старейшего дипломата Азербайджана
14 октября 2021 г. 10:19
В Москве завершилась встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
ФотоВ Москве завершилась встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
13 октября 2021 г. 13:35
Задержан 19-летний водитель грузовика, столкнувшегося с пассажирским автобусом в Баку
Задержан 19-летний водитель грузовика, столкнувшегося с пассажирским автобусом в Баку
13 октября 2021 г. 10:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi