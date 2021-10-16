Между Общественным объединением IDEA и Всероссийским обществом охраны природы подписано соглашение

16 октября вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель общественного объединения IDEA Лейла Алиева встретилась с председателем Всероссийского общества охраны природы и послом доброй воли Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), легенда

16 октября вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель общественного объединения IDEA Лейла Алиева встретилась с председателем Всероссийского общества охраны природы и послом доброй воли Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), легендарным хоккеистом Вячеславом Фетисовым.

Как передает Report, в рамках встречи было подписано Соглашение о намерениях о сотрудничестве в области охраны окружающей среды между Общественным объединением IDEA и Всероссийским обществом охраны природы.

В ходе беседы стороны выразили уверенность в успешной реализации совместных инициатив по охране природы и борьбе с изменением климата в наших странах и на международном уровне.

Они также обменялись мнениями о надеждах и ожиданиях предстоящей климатической конференции ООН в Глазго, а также о перспективах совместных действий и сотрудничества в борьбе с глобальным потеплением.