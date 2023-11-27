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НПО Азербайджана и донорские организации Узбекистана подпишут Меморандум о сотрудничестве

НПО Азербайджана и донорские организации Узбекистана подпишут Меморандум о сотрудничестве Между действующими в Азербайджане неправительственными организациями (НПО) и донорскими организациями Узбекистана будет подписан Меморандум о сотрудничестве.
Внешняя политика
27 ноября 2023 г. 15:14
НПО Азербайджана и донорские организации Узбекистана подпишут Меморандум о сотрудничестве

Между действующими в Азербайджане неправительственными организациями (НПО) и донорскими организациями Узбекистана будет подписан Меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает Report, об этом сказала журналистам исполнительный директор Агентства государственной поддержки НПО Айгюн Алиева в рамках проходящего в Физули Форума сотрудничества неправительственных организаций Азербайджана и Узбекистана.

"Этот форум является первой инициативой НПО Азербайджана и Узбекистана. Не случайно, что он реализуется в городе Физули в школе, построенной Узбекистаном. В рамках форума ожидаются официальные выступления, обмен опытом между НПО, а в завершение будет зачитано обращение НПО обеих стран к главам государств. Уверена, что этот форум и все инициативы, выдвинутые в течение пяти дней, сблизят институты гражданского общества Азербайджана и Узбекистана", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan QHT-ləri ilə Özbəkistanın donor təşkilatları arasında memorandum imzalanacaq

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