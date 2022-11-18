Между МВД Азербайджана и ОАЭ подписан Меморандум о взаимопонимании

Между министерствами внутренних дел Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов подписан Меморандум о взаимопонимании.

Между министерствами внутренних дел Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов подписан Меморандум о взаимопонимании.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

С целью подписания "Меморандума о взаимопонимании между Министерством внутренних дел Азербайджанской Республики и Министерством внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов о взаимном признании и замене водительских прав" заместитель министра внутренних дел Азербайджана генерал-лейтенант полиции Орудж Залов 15-17 ноября находился с визитом в ОАЭ.

Меморандум о взаимопонимании предусматривает признание водительских удостоверений, выданных гражданам обеих стран, а также замену водительских удостоверений путем освобождения их от теоретических и практических экзаменов.

Документ вступит в силу после завершения соответствующих процедур, проводимых в соответствии с национальным законодательством обоих государств.