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Между МВД Азербайджана и ОАЭ подписан Меморандум о взаимопонимании

Между МВД Азербайджана и ОАЭ подписан Меморандум о взаимопонимании Между министерствами внутренних дел Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов подписан Меморандум о взаимопонимании.
Внешняя политика
18 ноября 2022 г. 18:26
Между МВД Азербайджана и ОАЭ подписан Меморандум о взаимопонимании

Между министерствами внутренних дел Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов подписан Меморандум о взаимопонимании.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

С целью подписания "Меморандума о взаимопонимании между Министерством внутренних дел Азербайджанской Республики и Министерством внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов о взаимном признании и замене водительских прав" заместитель министра внутренних дел Азербайджана генерал-лейтенант полиции Орудж Залов 15-17 ноября находился с визитом в ОАЭ.

Меморандум о взаимопонимании предусматривает признание водительских удостоверений, выданных гражданам обеих стран, а также замену водительских удостоверений путем освобождения их от теоретических и практических экзаменов.

Документ вступит в силу после завершения соответствующих процедур, проводимых в соответствии с национальным законодательством обоих государств.

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Версия на английском языке Defense Ministries of Azerbaijan, UAE sign memo of understanding
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və BƏƏ daxili işlər nazirlikləri arasında anlaşma memorandumu imzalanıb

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