Между МИД Азербайджана и России прошли политические консультации

Сегодня в Баку между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Российской Федерации состоялись политические консультации.
Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.
На политических консультациях делегаций под руководством заместителя министра иностранных дел Азербайджанкой Республики Халафа Халафова и заместителя главы МИД РФ Андрея Руденко основной темой обсуждения были вопросы повестки двустороннего стратегического партнерства.
Стороны также обменялись мнениями о текущей ситуации и последних процессах в регионе.
На политических консультациях также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.