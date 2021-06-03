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Между МИД Азербайджана и России прошли политические консультации

Между МИД Азербайджана и России прошли политические консультации Сегодня в Баку между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Российской Федерации состоялись политические консультации.
Внешняя политика
3 июня 2021 г. 15:47
Между МИД Азербайджана и России прошли политические консультации
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Сегодня в Баку между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Российской Федерации состоялись политические консультации.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

На политических консультациях делегаций под руководством заместителя министра иностранных дел Азербайджанкой Республики Халафа Халафова и заместителя главы МИД РФ Андрея Руденко основной темой обсуждения были вопросы повестки двустороннего стратегического партнерства.

Стороны также обменялись мнениями о текущей ситуации и последних процессах в регионе.

На политических консультациях также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijani and Russian Foreign Ministries hold political consultations
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Rusiya XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

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