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Между МИД Азербайджана и Индии прошли политические консультации

Между МИД Азербайджана и Индии прошли политические консультации В Нью-Дели состоялись пятые двусторонние политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Индии.
Внешняя политика
29 ноября 2022 г. 14:43
Между МИД Азербайджана и Индии прошли политические консультации

В Нью-Дели состоялись пятые двусторонние политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Индии.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

На консультациях с азербайджанской стороны делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, с индийской – секретарь Западного направления МИД Индии (заместитель министра иностранных дел) Санджай Верма.

В ходе политических консультаций обсуждены текущее состояние двусторонних и многосторонних отношений между двумя странами, работа межправительственной комиссии, перспективы сотрудничества в политической, экономической, торговой, культурной, образовательной и других сферах, а также в рамках ООН и Движения неприсоединения.

Э.Мамедов отметил, что за 30 лет, прошедших с момента установления дипломатических отношений между двумя странами, в различных сферах сформировалась повестка сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе, имеется потенциал для развития отношений. Замминистра также проинформировал противоположную сторону о новых реалиях, сложившихся в регионе в постконфликтный период, проводимых Азербайджаном восстановительных и строительных работах, нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, деятельности Азербайджана по продвижению мирной повестки, открытии коммуникаций. В этой связи было отмечено, что совершаемые Арменией провокации, угрожают миру и безопасности в регионе.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, India hold political consultations
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Hindistan XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

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