Между МИД Азербайджана и Хорватии прошли политические консультации

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Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Между министерствами иностранных дел Азербайджана и Хорватии прошли политические консультации.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, на консультациях нашу страну представил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, а Хорватию – замминистра иностранных и европейских дел Гордан Бакота.

На встрече Х.Халафов заявил о развитии политического диалога между двумя странами по восходящей линии и отметил значимую роль визитов и встреч глав государств в данном процессе.

Затем Х.Халафов отметил, что Азербайджан, расположенный в узле транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад, придает особое значение сотрудничеству в сферах транспорта и транзита.

Отметив, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт представляет реальную угрозу миру и стабильности в регионе, замминистра иностранных дел Азербайджана заявил, что нынешнее состояние переговорного процесса является показателем незаинтересованности Армении в мирном урегулировании конфликта.

Заявив о роли совершенного в октябре 2016 года визита в Азербайджан президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович в повышении стратегического уровня двусторонних отношений, Г.Бакота подчеркнул, что предстоящее 7 июня заседание межправительственной комиссии может быть взаимовыгодным.

Г.Бакота сказал, что Хорватия поддерживает территориальную целостность Азербайджана и выступает за мирное урегулирование конфликта на основе принципа уважения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в пределах признанных на международном уровне границ Азербайджана.