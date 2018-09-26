Между МИД Азербайджана и Черногории проведены политические консультации

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Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Баку состоялся первый этап политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Черногории.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, делегацией с азербайджанской стороны руководил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, со стороны Черногории – госсекретарь МИД Зоран Янкович.

Х.Халафов оценил проведение консультаций как похвальный факт, выразил надежду, что в будущем это примет регулярный характер и даст толчок двусторонним отношениям. Х.Халафов подчеркнул, что диалог между главами государств находится на высоком уровне, выразил веру, что МИД также внесут вклад в поощрение двусторонних отношений.

З.Янкович разделил мнение коллеги о существующем положении политических отношений и взаимопонимании между двумя странами, довел до сведения, что в различных форматах, в том числе межпарламентские связи, диалог между соответствующими структурами и министерствами носит интенсивный и искренний характер.

Х.Халафов выразил удовлетворение близостью позиций двух стран на международной арене.

Госсекретарь МИД Черногории сказал, что его страна всегда заинтересована в углублении и диверсификации сотрудничества с Азербайджаном. Он подчеркнул, что позиция его страны неизменна по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта мирным путем в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

На встрече также обсудили взаимную поддержку в рамках международных организаций, расширение договорно-правовой базы между странами, а также другие региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.