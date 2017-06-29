Посол: Между Казахстаном и Азербайджаном всегда имелось взаимопонимание

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Между Казахстаном и Азербайджаном всегда имелось взаимопонимание, мы всегда поддерживали друг друга в наших начинаниях. Думаю, что у Азербайджана и Казахстана есть потенциал для того, чтобы стать лидерами не только в регионе, но в и субрегиональном характере.

Как сообщает Report, об этом на приеме по случаю Дня работника дипломатии Казахстана сказал посол этой страны в Азербайджане Бейбит Исабаев.

Он отметил, что история казахской дипломатии уходит корнями еще в период существования Казахского ханства. По его словам, за 25 лет существования современной дипломатии Казахстан сумел добиться мирового признания, установил отношения с почти 180 странами мира и становится все более интересной для зарубежных инвесторов и туристов.