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    Посол: Между Казахстаном и Азербайджаном всегда имелось взаимопонимание

    За 25 лет существования современной дипломатии Казахстан сумел добиться мирового признания

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Между Казахстаном и Азербайджаном всегда имелось взаимопонимание, мы всегда поддерживали друг друга в наших начинаниях. Думаю, что у Азербайджана и Казахстана есть потенциал для того, чтобы стать лидерами не только в регионе, но в и субрегиональном характере.

    Как сообщает Report, об этом на приеме по случаю Дня работника дипломатии Казахстана сказал посол этой страны в Азербайджане Бейбит Исабаев.

    Он отметил, что история казахской дипломатии уходит корнями еще в период существования Казахского ханства. По его словам, за 25 лет существования современной дипломатии Казахстан сумел добиться мирового признания, установил отношения с почти 180 странами мира и становится все более интересной для зарубежных инвесторов и туристов. 

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