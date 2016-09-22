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    Между Губой и израильским городом Акко будет подписано соглашение о дружбе и сотрудничестве

    Делегация города Акко посетит Азербайджан в середине следующего года

    Акко. 22 сентября. REPORT.AZ/ Соглашение о дружбе и сотрудничестве будет подписано  между израильским городом  Акко и Губой. 

    Как сообщает Report, об этом на встрече с группой азербайджанских журналистов заявил мэр Акко Шимон Ланкри.

    По словам мэра, договоренность о соглашении была достигнута в ходе его визита в Азербайджан в прошлом году.

    "В связи с этим ведутся работы и в 2017 году соглашение будет подписано. В мае-июне следующего года, по приглашению Государственного советника Азербайджана по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Камала Абдуллаева мы посетим Баку", - заявил мэр. 

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