Между Губой и израильским городом Акко будет подписано соглашение о дружбе и сотрудничестве

Акко. 22 сентября. REPORT.AZ/ Соглашение о дружбе и сотрудничестве будет подписано между израильским городом Акко и Губой.

Как сообщает Report, об этом на встрече с группой азербайджанских журналистов заявил мэр Акко Шимон Ланкри.

По словам мэра, договоренность о соглашении была достигнута в ходе его визита в Азербайджан в прошлом году.

"В связи с этим ведутся работы и в 2017 году соглашение будет подписано. В мае-июне следующего года, по приглашению Государственного советника Азербайджана по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Камала Абдуллаева мы посетим Баку", - заявил мэр.