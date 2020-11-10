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Между главами МИД Азербайджана и России состоялся телефонный разговор

Между главами МИД Азербайджана и России состоялся телефонный разговор Министр Джейхун Байрамов отметил, что этот документ запускает новый этап в урегулировании многолетнего конфликта
Внешняя политика
10 ноября 2020 г. 13:56
Между главами МИД Азербайджана и России состоялся телефонный разговор
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10 ноября по инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул значение трехстороннего заявления, подписанного по инициативе Российской Федерации 10 ноября 2020 года, и отметил, что этот документ запускает новый этап в урегулировании многолетнего конфликта. Министр Джейхун Байрамов поблагодарил российскую сторону за постоянные усилия по обеспечению мира в регионе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, выразил удовлетворение подписанием этого заявления, являющегося важным шагом в направлении урегулирования конфликта. Он отметил, что это решение сторон имеет большое значение с точки зрения обеспечения устойчивого мира в регионе.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov, Sergey Lavrov had a telephone conversation
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramovla Sergey Lavrov arasında telefon danışığı olub

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