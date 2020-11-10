Между главами МИД Азербайджана и России состоялся телефонный разговор

Министр Джейхун Байрамов отметил, что этот документ запускает новый этап в урегулировании многолетнего конфликта

10 ноября по инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул значение трехстороннего заявления, подписанного по инициативе Российской Федерации 10 ноября 2020 года, и отметил, что этот документ запускает новый этап в урегулировании многолетнего конфликта. Министр Джейхун Байрамов поблагодарил российскую сторону за постоянные усилия по обеспечению мира в регионе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, выразил удовлетворение подписанием этого заявления, являющегося важным шагом в направлении урегулирования конфликта. Он отметил, что это решение сторон имеет большое значение с точки зрения обеспечения устойчивого мира в регионе.