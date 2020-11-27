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Между главами МИД Азербайджана и Италии состоялся телефонный разговор

Между главами МИД Азербайджана и Италии состоялся телефонный разговор Министры также обсудили развитие двустороннего сотрудничества между странами, возможности расширения сотрудничества в многостороннем формате
Внешняя политика
27 ноября 2020 г. 09:46
Между главами МИД Азербайджана и Италии состоялся телефонный разговор

Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Марио состоялся телефонный разговор.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Министры обсудили текущую ситуацию в регионе, в том числе исполнение трехстороннего заявления о полном прекращении огня и приостановлении военных операций от 10 ноября 2020 года и исполнение ряда вопросов, вытекающих из заявления, подчеркнули важность этого заявления для устойчивого мира, безопасности и благоденствия в регионе.

Министры также обсудили развитие двустороннего сотрудничества между странами, возможности расширения сотрудничества в многостороннем формате.

Стороны также обменялись мнениями о других вопросах, представляющих взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İtaliya XİN başçıları arasında telefon danışığı olub

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