Между главами МИД Азербайджана и Италии состоялся телефонный разговор

Министры также обсудили развитие двустороннего сотрудничества между странами, возможности расширения сотрудничества в многостороннем формате

Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Марио состоялся телефонный разговор.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Министры обсудили текущую ситуацию в регионе, в том числе исполнение трехстороннего заявления о полном прекращении огня и приостановлении военных операций от 10 ноября 2020 года и исполнение ряда вопросов, вытекающих из заявления, подчеркнули важность этого заявления для устойчивого мира, безопасности и благоденствия в регионе.

Министры также обсудили развитие двустороннего сотрудничества между странами, возможности расширения сотрудничества в многостороннем формате.

Стороны также обменялись мнениями о других вопросах, представляющих взаимный интерес.