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Между главами МИД Азербайджана и Индонезии состоялся телефонный разговор

Между главами МИД Азербайджана и Индонезии состоялся телефонный разговор Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди состоялся телефонный разговор.
Внешняя политика
26 ноября 2020 г. 16:15
Между главами МИД Азербайджана и Индонезии состоялся телефонный разговор
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Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди состоялся телефонный разговор.

Как сообщили Report в МИД, министры обсудили текущую ситуацию в регионе, в том числе подчеркнули важность исполнения трехстороннего заявления о полном прекращении огня и военных действий с точки зрения обеспечения устойчивого мира и развития.

Министры также обсудили двусторонние отношения между двумя странами, в то же время провели обмен мнениями по поводу расширения сотрудничества в рамках международных организаций.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov had telephone conversation with Retno Marsudi
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İndoneziya XİN başçıları arasında telefon danışığı olub

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