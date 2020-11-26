Между главами МИД Азербайджана и Индонезии состоялся телефонный разговор

Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди состоялся телефонный разговор.

Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди состоялся телефонный разговор.

Как сообщили Report в МИД, министры обсудили текущую ситуацию в регионе, в том числе подчеркнули важность исполнения трехстороннего заявления о полном прекращении огня и военных действий с точки зрения обеспечения устойчивого мира и развития.

Министры также обсудили двусторонние отношения между двумя странами, в то же время провели обмен мнениями по поводу расширения сотрудничества в рамках международных организаций.