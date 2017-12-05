Между главами МИД Азербайджана и Грузии был осуществлен обмен письмами

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и его грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе был осуществлен обмен поздравительными письмами по случаю 25-летия установления дипломатических отношений.

Об этом сообщили Report в МИД Азербайджана.

Э. Мамедъяров в своем письме, адресованном коллеге, отметил, что за прошедшие 25 лет наблюдается существенное развитие во всех сферах двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Грузией.

Он высоко оценил устойчивую и принципиальную позицию Грузии по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне границ Азербайджана.

Э. Мамедъяров сообщил, что продолжение отношений высокого уровня между Азербайджаном и Грузией наряду с важной ролью в осуществлении совместных региональных проектов, создает фундамент сотрудничества и развития в регионе. В этой связи было отмечено, что сдача в эксплуатацию трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан и железной дороги Баку-Тбилиси-Карс является наглядным свидетельством эффективности совместной стратегической политики.

В письме Э. Мамедъярову министр иностранных дел Грузии М. Джанелидзе с удовлетворением отметил крепкие партнерские связи и добрососедские отношения на высоком уровне между Азербайджаном и Грузией, основанные на взаимопонимании и дальновидности.

М. Джанелидзе в письме выразил надежду на углубление стратегического партнерства и достижение больших результатов в дальнейшем.

В письме М. Джанелидзе выразил удовлетворение эффективной и нацеленной на результат работой МИД двух стран по углублению двусторонних отношений и поощрению общих интересов в многосторонних форматах.