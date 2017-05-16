Между Газахским районом Азербайджана и Тракайским районом Литвы подписано cоглашение о сотрудничестве

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Между Газахским районом Азербайджана и Тракайским районом Литвы подписано Соглашение о сотрудничестве. Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Литве, документ подписали глава Исполнительной власти Газахского района Раджаб Бабашов и мэр Тракайского района Эдита Руделиене.

Согласно Соглашению планируется расширение сотрудничества в сфере культуры, спорта, туризма, бизнеса, сельского хозяйства и других областях.

Отметим, что глава Исполнительной власти Газахского района Раджаб Бабашов, посол Азербайджана в Литве Гасан Мамедзаде, руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Литвой Кямран Набизаде, исполнительный секретарь Национальной Ассоциации поселковых муниципалитетов Азербайджана Тофиг Гасанов, представитель по городскому административно- территориальному округу главы Исполнительной власти Газахского района Акиф Велиев побывали в Тракайском районе Литвы.

На встрече с членами районного муниципалитета и городского совета мэр района Эдита Руделиене отметила, что подписанный документ является результатом сотрудничества, начавшегося два года назад между Ассоциацией муниципалитетов Литвы и Национальной Ассоциацией поселковых муниципалитетов Азербайджана. Мэр города подчеркнула, что год назад в составе Ассоциации муниципалитетов Литвы посетила Азербайджан, который оставил у нее очень приятные впечатления.

Посол Азербайджана Гасан Мамедзаде отметил, что Газахский и Тракайский районы имеют древнюю историю. Он выразил уверенность в развитии связей между двумя городами, отметив, что посольство, в свою очередь, приложит все усилия для дальнейшего расширения этого сотрудничества.

Член группы Сейма по межпарламентским связям с Азербайджаном Йонас Лесис отметил, что сегодня заложен фундамент сотрудничества между Тракайским и Газахским районами, пожелал развития сотрудничества во всех областях. Депутат Сейма сказал, что эти связи позволят двум народам ближе узнать обычаи и традиции друг друга.

Глава рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Литвой Кямран Набизаде сказал, что в результате годовой работы сегодня в здании Тракайского районного муниципалитета состоялось подписание Соглашения между двумя районами и это межрегиональное сотрудничество внесет вклад в дальнейшее развитие связей между нашими странами.

Глава Исполнительной власти Газахского района Раджаб Бабашов оценил подписание Соглашение как результат дружественных связей между Азербайджаном и Литвой. Р.Бабашов предоставил подробную информацию об истории, культурной жизни Газахского района, отметив, что Газах является краем великих поэтов и писателей.

В заключение гости ознакомились с туристическими объектами Тракайского района.