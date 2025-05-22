Между Джейхуном Байрамовым и его коллегой из ОАЭ состоялся телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе телефонного разговора были обсуждены работы, проводимые в рамках стратегического партнерства между нашими странами, вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия в рамках международных организаций, региональная и международная безопасность.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по другим направлениям сотрудничества.