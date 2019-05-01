Глава МИД: Между Азербайджаном и Уругваем будут подписаны ряд соглашений в различных сферах

"Между Азербайджаном и Уругваем будут подписаны ряд соглашений в различных сферах".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров сказал на встрече с находящимся с официальным визитом в Азербайджане министром иностранных дел Уругвая Родольфо Нин Новоа.

Э.Мамедъяров сообщил, что в настоящее время рассматриваются проекты ряда соглашений, которые создают более благоприятные условия для поощрения сотрудничества между двумя странами в экономической, торговой и гуманитарной сферах: "В ходе нынешнего визита Родольфо Нин Новоа между правительствами Азербайджана и Уругвая будет подписано "Соглашение об экономическом, торговом и техническом сотрудничестве".