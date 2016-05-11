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    ​Между Азербайджаном, Казахстаном и Россией осуществлено разграничение зон недропользования в Северном Каспии

    Братчиков: Собственно, половина работы уже сделана

    Баку. 12 Май. REPORT.AZ/ Осуществлено разграничение зон недропользования в Северном Каспии между Азербайджаном, Казахстаном и Россией.

    Как передает Report, об этом говорится в распространенном МИД РФ интервью руководителя российской делегации на многосторонних переговорах по Каспийскому морю, посла по особым поручениям МИД России Игоря Братчикова журналу Caspian Energy.

    Коснувшись вопроса о разделении дня Каспия, Братчиков напомнил об Астраханском заявлении руководителей прикаспийских государств, под которым стоит подпись президента РФ и в котором сказано, что "разграничение дна и недр Каспийского моря должно проводиться по договоренности сторон на основе общепризнанных принципов и норм международного права".

    "Собственно, половина работы уже сделана: осуществлено разграничение зон недропользования в Северном Каспии между Азербайджаном, Казахстаном и Россией, а также определена граница между казахстанским и туркменским донными секторами", - отметил посол по особым поручениям МИД РФ.

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