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    Между Азербайджаном и Турцией подписаны шесть документов

    Соглашения предусматривают сотрудничество и обмен мнениями в областях военно-гражданского сотрудничества, дипломатии, сферы юстиции

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ По итогам заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Азербайджан в Анкаре подписано шесть соглашений, в том числе итоговый протокол. 

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции.

    Соглашения предусматривают сотрудничество и обмен мнениями в областях военно-гражданского сотрудничества, дипломатии, сферы юстиции.

    Эрдоган отметил, что в ходе заседания обсуждены вопросы энергетики, транспорта, сотрудничество в военной сфере.

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