Между Азербайджаном и Турцией подписаны шесть документов

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ По итогам заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Азербайджан в Анкаре подписано шесть соглашений, в том числе итоговый протокол.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции.

Соглашения предусматривают сотрудничество и обмен мнениями в областях военно-гражданского сотрудничества, дипломатии, сферы юстиции.

Эрдоган отметил, что в ходе заседания обсуждены вопросы энергетики, транспорта, сотрудничество в военной сфере.