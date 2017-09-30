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    Посол Таджикистана провел ряд встреч с официальными лицами Азербайджана

    Рустам Соли встретился с начальником Госпогранслужбы, первым заместителем премьера и начальником Миграционной службы Азербайджана

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Cостоялась встреча посла Республики Таджикистан в Азербайджанской Республике Рустама Соли с начальником Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковником Эльчином Гулиевым.

    Как сообщили Report в пресс-службе МИД Таджикистана, в ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества по широкому кругу вопросов обеспечения безопасности государственных границ и дальнейшее развитие взаимодействия между соответствующими структурами двух стран.

    Помимо этого, посол встретился с первым заместителем премьер-министра Азербайджана Ягубом Эюбовым.

    В ходе встречи стороны отметили позитивное отношение двух стран на нынешнем этапе двусторонних отношений и выразили готовность к дальнейшему развитию сотрудничества в сфере политических, экономических, гидроэнергетических вопросов, в реализации совместных металлургических и промышленых проектов.

    Затем посол провел встречу с начальником Государственной миграционной службы Азербайджана Фирудином Набиевым.

    В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества Таджикистана и Азербайджана в области миграции, а также разработку проекта Межправительственного соглашения о сотрудничестве в области трудовой миграции.

    Собеседники подчеркнули готовность и заинтересованность в укреплении и развитии сотрудничества в данной сфере и выработали конкретные меры по их дальнейшей практической реализации.

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