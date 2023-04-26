Между Азербайджаном и Румынией подписан меморандум в сфере занятости

Между Азербайджаном и Румынией подписан меморандум в сфере занятости

Председатель правления Государственного агентства занятости Азербайджана Мустафа Аббасбейли и президент Национального агентства занятости Румынии Флорин-Иринель Котошман подписали Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между двумя учреждения

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Председатель правления Государственного агентства занятости Азербайджана Мустафа Аббасбейли и президент Национального агентства занятости Румынии Флорин-Иринель Котошман подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между двумя учреждениями.



Об этом Report сообщили в Государственном агентстве занятости.



Меморандум предусматривает модернизацию служб занятости с использованием цифровизации и развитие новых онлайн-механизмов, расширение возможностей трудоустройства для лиц из социально незащищенных слоев населения, анализ рынка труда, профессиональное обучение, планирование карьеры и другие направления будущего сотрудничества. Подпишитесь на наш Telegram канал