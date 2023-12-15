О нас

Между Азербайджаном и ОАЭ подписан ряд документов

Между Азербайджаном и ОАЭ подписан ряд документов Между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами подписан ряд документов.
Внешняя политика
15 декабря 2023 г. 16:39
Между Азербайджаном и ОАЭ подписан ряд документов

Между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами подписан ряд документов.

Как сообщает Report, церемония подписания документов состоялась по итогам встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с министром инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Хасаном ас-Сувайди.

Между Азербайджанским инвестиционным холдингом и Холдинговой компанией развития Абу-Даби было подписано Рамочное соглашение о совместных инвестициях.

Соглашение подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Хасан ас-Сувайди.

Между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерством инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов был подписан Меморандум о взаимопонимании по инвестиционному сотрудничеству в проектах дата-центров.

Меморандум подписали министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и министр инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Хасан ас-Сувайди.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоSeveral documents signed between Azerbaijan, UAE
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla BƏƏ arasında bir sıra sənədlər imzalanıb

Самое важное

Президент Азербайджана: Международную конференцию COP29 мы проведем на высоком уровне
Президент Азербайджана: Международную конференцию COP29 мы проведем на высоком уровне
15 декабря 2023 г. 13:35
Ильхам Алиев: XVI Съезд учителей знаменателен тем, что проводится в рамках Года Гейдара Алиева
Ильхам Алиев: XVI Съезд учителей знаменателен тем, что проводится в рамках "Года Гейдара Алиева"
15 декабря 2023 г. 13:04
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XVI Съезда учителей Азербайджана
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XVI Съезда учителей Азербайджана
15 декабря 2023 г. 12:50
Состоялось расширенное заседание правления партии Ени Азербайджан
ФотоСостоялось расширенное заседание правления партии "Ени Азербайджан"
15 декабря 2023 г. 11:40
Партия Ени Азербайджан выдвинула кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента
Партия "Ени Азербайджан" выдвинула кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента
15 декабря 2023 г. 11:12
Глава МИД Азербайджана ответил на предложение Армении об отводе войск от границы
Глава МИД Азербайджана ответил на предложение Армении об отводе войск от границы
14 декабря 2023 г. 16:05
Азербайджан готовит ответ на предложения Армении по мирному соглашению
Азербайджан готовит ответ на предложения Армении по мирному соглашению
14 декабря 2023 г. 15:29
Азербайджан утвердил регламент комиссии по делимитации границ с Арменией
Азербайджан утвердил регламент комиссии по делимитации границ с Арменией
14 декабря 2023 г. 14:11
В Женеве стартует международная конференция по неоколониализму, организованная Бакинской инициативной группой
ФотоВ Женеве стартует международная конференция по неоколониализму, организованная Бакинской инициативной группой
14 декабря 2023 г. 09:45
Президент: Мы находимся на новом вызывающем гордость этапе развития нашей истории независимости
Президент: Мы находимся на новом вызывающем гордость этапе развития нашей истории независимости
13 декабря 2023 г. 15:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi