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Между Азербайджаном и Марокко состоялись политические консультации

Между Азербайджаном и Марокко состоялись политические консультации В Рабате между Азербайджаном и Марокко прошли политические консультации.
Внешняя политика
27 декабря 2022 г. 22:50
Между Азербайджаном и Марокко состоялись политические консультации

В Рабате между Азербайджаном и Марокко прошли политические консультации.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

В консультациях азербайджанскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев, марокканскую – гендиректор департамента Азии и Океании МИД Марокко, посол Абдулкадер Аль-Ансари.

В ходе встречи были обсуждены нынешнее состояние и перспективы сотрудничества в сфере политических, экономических, гуманитарных, межпарламентских связей, а также в рамках международных организаций, в том числе, ООН и Движения неприсоединения.

Кроме того, между замминистра иностранных дел Азербајджана и министром иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом, Насером Бурита состоялся обмен мнением по различным аспектам двухстороннего сотрудничества.

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