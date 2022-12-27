Между Азербайджаном и Марокко состоялись политические консультации

В Рабате между Азербайджаном и Марокко прошли политические консультации.
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В консультациях азербайджанскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев, марокканскую – гендиректор департамента Азии и Океании МИД Марокко, посол Абдулкадер Аль-Ансари.
В ходе встречи были обсуждены нынешнее состояние и перспективы сотрудничества в сфере политических, экономических, гуманитарных, межпарламентских связей, а также в рамках международных организаций, в том числе, ООН и Движения неприсоединения.
Кроме того, между замминистра иностранных дел Азербајджана и министром иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом, Насером Бурита состоялся обмен мнением по различным аспектам двухстороннего сотрудничества.