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    Между Азербайджаном и Марокко подписан ряд документов

    Главы МИД двух стран обсудили в Баку вопросы развития сотрудничества© Report/ Firi Salim

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В Баку состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с находящимся с визитом в Баку министром иностранных дел и международного сотрудничества Марокко Нассером Боурита.

    Как сообщает Report, в ходе встречи в формате тет-а-тет и в расширенном составе стороны обсудили вопросы развития сотрудничества между Азербайджаном и Марокко, а также ряд актуальных региональных тем.

    По итогам встречи был подписан ряд документов. Так, главами МИД двух страны было подписано Соглашение между Правительством Республики Азербайджан и Правительством Королевства Марокко об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы.

    Также в присутствии министров были подписаны Соглашение о сотрудничестве в области безопасности и борьбы с преступностью, Протокол  о намерениях между ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и «Марокканскими национальными железными дорогами», Протокол о намерениях между Азербайджанской государственной морской академией и Высшим институтом морских исследований Морокко.

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