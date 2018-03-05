Между Азербайджаном и Марокко подписан ряд документов

© Report/ Firi Salim

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В Баку состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с находящимся с визитом в Баку министром иностранных дел и международного сотрудничества Марокко Нассером Боурита.

Как сообщает Report, в ходе встречи в формате тет-а-тет и в расширенном составе стороны обсудили вопросы развития сотрудничества между Азербайджаном и Марокко, а также ряд актуальных региональных тем.

По итогам встречи был подписан ряд документов. Так, главами МИД двух страны было подписано Соглашение между Правительством Республики Азербайджан и Правительством Королевства Марокко об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы.

Также в присутствии министров были подписаны Соглашение о сотрудничестве в области безопасности и борьбы с преступностью, Протокол о намерениях между ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и «Марокканскими национальными железными дорогами», Протокол о намерениях между Азербайджанской государственной морской академией и Высшим институтом морских исследований Морокко.