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Между Азербайджаном и Кыргызстаном ратифицированы два соглашения, устранено двойное налогообложение

Между Азербайджаном и Кыргызстаном ратифицированы два соглашения, устранено двойное налогообложение Ратифицированы соглашения, подписанные между Азербайджаном и Кыргызстаном.
Внешняя политика
15 июля 2024 г. 14:08
Между Азербайджаном и Кыргызстаном ратифицированы два соглашения, устранено двойное налогообложение

Ратифицированы соглашения, подписанные между Азербайджаном и Кыргызстаном.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующие документы.

Согласно документу, ратифицировано "Дополнительное соглашение о внесении поправок в Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о создании Азербайджанско-Кыргызского фонда развития", подписанное 24 апреля 2024 года в городе Баку.

Также ратифицировано "Соглашение между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы", подписанное 24 апреля 2024 года в городе Баку.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Kyrgyzstan ratify landmark agreements, eliminating double taxation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Qırğızıstan arasında imzalanmış iki saziş təsdiqlənib, ikiqat vergitutma aradan qaldırılıb

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