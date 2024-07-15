Между Азербайджаном и Кыргызстаном ратифицированы два соглашения, устранено двойное налогообложение

Ратифицированы соглашения, подписанные между Азербайджаном и Кыргызстаном.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующие документы.
Согласно документу, ратифицировано "Дополнительное соглашение о внесении поправок в Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о создании Азербайджанско-Кыргызского фонда развития", подписанное 24 апреля 2024 года в городе Баку.
Также ратифицировано "Соглашение между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы", подписанное 24 апреля 2024 года в городе Баку.