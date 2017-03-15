В ходе визита президента Казахстана в Азербайджан будут подписаны четыре соглашения

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Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Между Азербайджаном и Казахстаном планируется подписание четырех соглашений.

Как сообщили Report в посольстве Казахстана в Азербайджане, документы будут подписаны во время официального визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Баку 2-3 апреля.

Как ожидается, будут подписаны соглашения об устранении двойного налогообложения, сотрудничестве в сфере транспорта, а также защите редких видов растений.

Также прорабатывается соглашение о карантине перевозимых между странами растений.