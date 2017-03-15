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    В ходе визита президента Казахстана в Азербайджан будут подписаны четыре соглашения

    Нурсултан Назарбаев посетит с официальным визитом Азербайджан 2-3 апреля© Sean Gallup/Getty Images

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Между Азербайджаном и Казахстаном планируется подписание четырех соглашений.

    Как сообщили Report в посольстве Казахстана в Азербайджане, документы будут подписаны во время официального визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Баку 2-3 апреля.

    Как ожидается,  будут подписаны соглашения об устранении двойного налогообложения, сотрудничестве в сфере транспорта, а также защите редких видов растений. 

    Также прорабатывается соглашение о карантине перевозимых между странами растений.

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