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    Между Азербайджаном и Ираном подписаны 11 соглашений

    Документы подписаны в ходе визита Ильхама Алиева в Иран

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Между Азербайджаном и Ираном подписаны 11 соглашений и меморандумов о понимании.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт президента Ирана, документы были подписаны высокопоставленными официальными лицами двух стран в присутствии президента Ирана Хасана Рухани и находящегося с официальными визитом в Тегеране главы азербайджанского государства Ильхама Алиева.

    Подписанные соглашения охватывают такие сферы, как сотрудничество в области чрезвычайных ситуаций, таможни, ветеринарии, железнодорожного сотрудничества, строительства железнодорожного моста Астара (Иран) - Астара (Азербайджан). Также предусматривается сотрудничество по вопросам женщин и детей, здравоохранения и медицины, трудоустройства и социальной помощи, нефти и газа.

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