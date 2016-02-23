Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Между Азербайджаном и Ираном подписаны 11 соглашений и меморандумов о понимании.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт президента Ирана, документы были подписаны высокопоставленными официальными лицами двух стран в присутствии президента Ирана Хасана Рухани и находящегося с официальными визитом в Тегеране главы азербайджанского государства Ильхама Алиева.

Подписанные соглашения охватывают такие сферы, как сотрудничество в области чрезвычайных ситуаций, таможни, ветеринарии, железнодорожного сотрудничества, строительства железнодорожного моста Астара (Иран) - Астара (Азербайджан). Также предусматривается сотрудничество по вопросам женщин и детей, здравоохранения и медицины, трудоустройства и социальной помощи, нефти и газа.