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Между Азербайджаном и Хорватией состоялись политические консультации

Между Азербайджаном и Хорватией состоялись политические консультации В Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Хорватия.
Внешняя политика
19 февраля 2024 г. 21:56
Между Азербайджаном и Хорватией состоялись политические консультации

В Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Хорватия.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, нашу делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, делегацию Хорватии - государственный секретарь по политическим вопросам министерства иностранных и европейских дел Франо Матушич.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы укрепления стратегического партнерства между двумя странами, текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах, в том числе в рамках международных организаций, а также прошли обсуждения по стратегическим энергетическим и транспортным проектам, реализуемых Азербайджаном.

Состоялся обмен мнениями о подготовке к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане в ноябре этого года, и предстоящей работе. Было отмечено, что это престижное мероприятие создаст новые возможности для развития существующего стратегического сотрудничества между двумя странами.

На встрече была предоставлена подробная информация о ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений, шагах, предпринимаемых Азербайджаном в направлении установления прочного мира в регионе, а также о минной проблеме на освобожденных территориях страны. Противоположная сторона была проинформирована о разминировании освобожденных территорий, проводимых там работах по восстановлению и реконструкции, возможностях сотрудничества в этих направлениях.

Также обсуждались региональные, международные вопросы и другие темы, представляющие взаимный интерес.

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