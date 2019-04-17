​Между Азербайджаном и Грузией прошли политические консультации

В Баку прошел очередной раунд политических консультаций между Азербайджаном и Грузией.

Как передает Report, об этом сообщило посольство Грузии в Азербайджане.

Делегацию Грузии возглавил заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия, делегацию Азербайджана возглавил заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов.

На консультациях были обсуждены вопросы углубления сотрудничества между двумя странами в политической, экономической и гуманитарной сферах.

В рамках консультаций Л.Дарсалия встретится с председателем Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой Фуадом Мурадовым.