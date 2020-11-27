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Между Азербайджаном и Грузией обсуждено гуманитарное сотрудничество

Между Азербайджаном и Грузией обсуждено гуманитарное сотрудничество В ходе встречи также была отмечена важность усиления взаимосвязей в культурной и спортивной сферах
Внешняя политика
27 ноября 2020 г. 10:32
Между Азербайджаном и Грузией обсуждено гуманитарное сотрудничество
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Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев встретился с министром образования, науки, культуры и спорта этой страны Михеилом Чхенкели.

Как передает грузинское бюро Report, стороны обсудили вопрос расширения сотрудничества между странами в гуманитарной сфере.

М.Чхенкели положительно оценил совместные проекты Грузии и Азербайджана, отметил значимость сотрудничества в сфере высшего образования, проведения совместных научных исследований.

В ходе встречи также была отмечена важность усиления взаимосвязей в культурной и спортивной сферах.

Ф.Гулиев в свою очередь выразил готовность к углублению сотрудничества между двумя странами.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Gürcüstan arasında humanitar əməkdaşlıq müzakirə olunub

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