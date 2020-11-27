Между Азербайджаном и Грузией обсуждено гуманитарное сотрудничество

В ходе встречи также была отмечена важность усиления взаимосвязей в культурной и спортивной сферах

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев встретился с министром образования, науки, культуры и спорта этой страны Михеилом Чхенкели.

Как передает грузинское бюро Report, стороны обсудили вопрос расширения сотрудничества между странами в гуманитарной сфере.

М.Чхенкели положительно оценил совместные проекты Грузии и Азербайджана, отметил значимость сотрудничества в сфере высшего образования, проведения совместных научных исследований.

В ходе встречи также была отмечена важность усиления взаимосвязей в культурной и спортивной сферах.

Ф.Гулиев в свою очередь выразил готовность к углублению сотрудничества между двумя странами.