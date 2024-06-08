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Азербайджан и Египет подписали 7 документов

Азербайджан и Египет подписали 7 документов 8 июня в Каире с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Арабской Республики Египет Абдель-Фаттаха ас-Сиси состоялась церемония подписания азербайджано-египетских документов.
Внешняя политика
8 июня 2024 г. 12:55
Азербайджан и Египет подписали 7 документов

8 июня в Каире с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Арабской Республики Египет Абдель-Фаттаха ас-Сиси состоялась церемония подписания азербайджано-египетских документов.

Об этом сообщает из Каира сотрудник Report, "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики и Министерством молодежи и спорта Арабской Республики Египет в области молодежи и спорта" и "Меморандум о взаимопонимании о дружбе и сотрудничестве между Исполнительной властью города Баку Азербайджанской Республики и Губернаторством Каир Арабской Республики Египет" подписали министр иностранных дел Египта Самех Хасан Шукри и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Министерством электричества и возобновляемой энергетики Арабской Республики Египет по сотрудничеству в области электричества и возобновляемой энергетики" подписали министр иностранных дел Египта Самех Хасан Шукри и министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

"Совместный план действий на 2024-2025 годы между Агентством по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) и Главным управлением инвестиций и свободных зон Арабской Республики Египет (GAFI)" подписали министр иностранных дел Египта Самех Хасан Шукри и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Протокол о намерениях по сотрудничеству между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством нефти и минеральных ресурсов Арабской Республики Египет" подписали министр нефти и минеральных ресурсов Египта Тарик Ахмед Аль-Мулла и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Меморандум о взаимопонимании по обмену опытом между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством международного сотрудничества Арабской Республики Египет" подписали министр международного сотрудничества Египта Рания аль-Машат и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерством связи и информационных технологий Арабской Республики Египет в сфере информационных и коммуникационных технологий" подписали министр связи и информационных технологий Египта Амр Талаат и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

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