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Между Азербайджаном и Черногорией состоялся очередной раунд политических консультаций

Между Азербайджаном и Черногорией состоялся очередной раунд политических консультаций 2 апреля 2024 года в столице Черноргории Подгорице, состоялся очередной раунд политических консультаций между Министерством иностранных дел Азербайджана и Черногории.
Внешняя политика
3 апреля 2024 г. 13:16
Между Азербайджаном и Черногорией состоялся очередной раунд политических консультаций

2 апреля в столице Черногории Подгорице состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Черногории.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Делегацию Азербайджанской Республики возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, а делегацию Черногории - государственный секретарь МИД Милислав Распопович.

В ходе консультаций обсуждалось текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя странами в политической экономической и гуманитарной сферах, а также стратегических и транспортных проектах, реализуемых нашей страной.

Также обсуждены вопросы сотрудничества в рамках международных организаций. В связи с этим, черногорская сторона была проинформирована о подготовке к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29), которая пройдет в Азербайджане в ноябре 2024 года.

Азербайджанская сторона проинформировала о ситуации в регионе в постконфликтный период, проблеме минного террора, а также предпринятых официальным Баку шагах для установления прочного мира в регионе.

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Версия на английском языке Next political consultations held between Azerbaijan, Montenegro
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Monteneqro Xarici İşlər Nazirlikləri arasında növbəti siyasi məsləhətləşmələr baş tutub

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