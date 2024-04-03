Между Азербайджаном и Черногорией состоялся очередной раунд политических консультаций

2 апреля 2024 года в столице Черноргории Подгорице, состоялся очередной раунд политических консультаций между Министерством иностранных дел Азербайджана и Черногории.

2 апреля в столице Черногории Подгорице состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Черногории.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Делегацию Азербайджанской Республики возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, а делегацию Черногории - государственный секретарь МИД Милислав Распопович.

В ходе консультаций обсуждалось текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя странами в политической экономической и гуманитарной сферах, а также стратегических и транспортных проектах, реализуемых нашей страной.

Также обсуждены вопросы сотрудничества в рамках международных организаций. В связи с этим, черногорская сторона была проинформирована о подготовке к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29), которая пройдет в Азербайджане в ноябре 2024 года.

Азербайджанская сторона проинформировала о ситуации в регионе в постконфликтный период, проблеме минного террора, а также предпринятых официальным Баку шагах для установления прочного мира в регионе.