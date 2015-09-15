Азербайджан и Чехия подписали два документа

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ 15 сентября по завершении встречи в расширенном составе с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Чешской Республики Милоша Земана были подписаны азербайджано-чешские документы.

Как сообщает Report, совместную Декларацию о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Чешской Республикой подписали президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Чешской Республики Милош Земан.

"Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве в сельскохозяйственной сфере между министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики и министерством сельского хозяйства Чешской Республики" подписали министр сельского хозяйства Азербайджанской Республики Гейдар Асадов и заместитель министра сельского хозяйства Чешской Республики Ярослава Бенеш Спалкова.