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    Азербайджан и Чехия подписали два документа

    Главы государств подписали совместную Декларацию

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ 15 сентября по завершении встречи в расширенном составе с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Чешской Республики Милоша Земана были подписаны азербайджано-чешские документы.

    Как сообщает Report, совместную Декларацию о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Чешской Республикой подписали президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Чешской Республики Милош Земан.

    "Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве в сельскохозяйственной сфере между министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики и министерством сельского хозяйства Чешской Республики" подписали министр сельского хозяйства Азербайджанской Республики Гейдар Асадов и заместитель министра сельского хозяйства Чешской Республики Ярослава Бенеш Спалкова.

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