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Утверждены изменения в два соглашения между Азербайджаном и Беларусью

Утверждены изменения в два соглашения между Азербайджаном и Беларусью Утвержден "Протокол о внесении дополнений и изменений в Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области карантина и защиты растений от 2 мая 2007 года", подписанный в городе Баку 1
Внешняя политика
25 октября 2024 г. 16:30
Утверждены изменения в два соглашения между Азербайджаном и Беларусью

Утвержден "Протокол о внесении дополнений и изменений в Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области карантина и защиты растений от 2 мая 2007 года", подписанный в городе Баку 16 мая 2024 года.

Как сообщает Report, соответствующий документ подписал президент Ильхам Алиев.

Глава государства также утвердил "Протокол о внесении дополнений и изменений в Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области ветеринарии от 2 мая 2007 года", подписанный в городе Баку 16 мая 2024 года.

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Версия на английском языке Azerbaijani President Ilham Aliyev approves 2 agreements with Belarus
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Belarus arasında iki Sazişə edilmiş dəyişiklik təsdiqlənib

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