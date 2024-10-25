Утверждены изменения в два соглашения между Азербайджаном и Беларусью

Утвержден "Протокол о внесении дополнений и изменений в Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области карантина и защиты растений от 2 мая 2007 года", подписанный в городе Баку 1

Утвержден "Протокол о внесении дополнений и изменений в Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области карантина и защиты растений от 2 мая 2007 года", подписанный в городе Баку 16 мая 2024 года.

Как сообщает Report, соответствующий документ подписал президент Ильхам Алиев.

Глава государства также утвердил "Протокол о внесении дополнений и изменений в Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области ветеринарии от 2 мая 2007 года", подписанный в городе Баку 16 мая 2024 года.