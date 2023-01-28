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Мевлют Чавушоглу: Я осуждаю нападение на посольство Азербайджана в Иране

Мевлют Чавушоглу: Я осуждаю нападение на посольство Азербайджана в Иране "Я осуждаю нападение на посольство Азербайджана в Иране".
Внешняя политика
28 января 2023 г. 11:24
Мевлют Чавушоглу: Я осуждаю нападение на посольство Азербайджана в Иране

"Я осуждаю нападение на посольство Азербайджана в Иране".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с молодыми дипломатами.

Он напомнил, что за всю историю несколько турецких дипломатов становились шехидами в результате нападения армянских террористов.

"Да упокоит Всевышний души наших шехидов", - сказал министр.

Напомним, что утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.

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Версия на английском языке Turkish FM: 'I once again condemn attack on Azerbaijani embassy in Iran' 
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin XİN başçısı: “Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə hücumu bir daha qınayıram”

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