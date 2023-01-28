Мевлют Чавушоглу: Я осуждаю нападение на посольство Азербайджана в Иране

"Я осуждаю нападение на посольство Азербайджана в Иране".

"Я осуждаю нападение на посольство Азербайджана в Иране".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с молодыми дипломатами.

Он напомнил, что за всю историю несколько турецких дипломатов становились шехидами в результате нападения армянских террористов.

"Да упокоит Всевышний души наших шехидов", - сказал министр.

Напомним, что утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.