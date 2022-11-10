Чавушоглу: В регионе и во всем мире происходят сложные процессы

Сложные процессы происходят в регионе и во всем мире.

Сложные процессы происходят в регионе и во всем мире.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил на пресс-конференции в Узбекистане.

"Перед нами открываются различные возможности. Азия снова становится географическим приоритетом”, - подчеркнул министр.

M.Чавушоглу еще раз поздравил Азербайджан со второй годовщиной Победы в Отечественной войне: “Пользуясь случаем, я поздравляю Азербайджан с очередной годовщиной освобождения его земель от вражеской оккупации и с Днем Флага”.

По словам министра, официальная Анкара придает большое значение двустороннему и многостороннему сотрудничеству с Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном.