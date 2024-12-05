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Мевлют Чавушоглу: Требования западных азербайджанцев касаются не территории, это вопрос прав человека

Мевлют Чавушоглу: Требования западных азербайджанцев касаются не территории, это вопрос прав человека Требования западных азербайджанцев касаются не территории, это вопрос прав человека.
Внешняя политика
5 декабря 2024 г. 10:16
Мевлют Чавушоглу: Требования западных азербайджанцев касаются не территории, это вопрос прав человека

Требования западных азербайджанцев касаются не территории, это вопрос прав человека.

Как сообщает Report, об этом сказал бывший министр иностранных дел Турции, член Великого национального собрания Турции и глава делегации в Парламентской ассамблее НАТО Мевлют Чавушоглу на II международной конференции в Баку на тему "Право на возвращение: продвижение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении".

Он сказал, что очень внимательно следит за деятельностью Общины Западного Азербайджана: "Деятельность общины полностью соответствует международному праву. Это вопрос не территории, а прав человека".

"Армения должна позитивно ответить на добрые намерения Азербайджана для установления прочного мира в регионе. Мы можем превратить Южный Кавказ в регион мира", - добавил Чавушоглу.

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Версия на английском языке Mevlut Cavusoglu: Western Azerbaijanis' demands rather about human rights than territory
Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu: Qərbi azərbaycanlıların tələbləri torpaq yox, insan haqları məsələsidir

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