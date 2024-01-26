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Мевлют Чавушоглу: Решение ПАСЕ против Азербайджана необъективно

Мевлют Чавушоглу: Решение ПАСЕ против Азербайджана необъективно Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) против Азербайджана является необъективным и неконструктивным.
Внешняя политика
26 января 2024 г. 16:22
Мевлют Чавушоглу: Решение ПАСЕ против Азербайджана необъективно

Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) против Азербайджана является необъективным и неконструктивным.

Как сообщает Report, об этом бывший министр иностранных дел Турции, глава делегации парламента Турции в НАТО Мевлют Чавушоглу написал в своем аккаунте в соцсети "X".

"Мне очень жаль, что ПАСЕ не подтвердила полномочия членов азербайджанской делегации. Это действительно серьезный удар по репутации ПАСЕ.

Чавушоглу выразил надежду на то, что ПАСЕ отменит свое решение, которое "не способствует сотрудничеству и диалогу, миру и стабильности в регионе". ПАСЕ должно немедленно исправить эту ошибку, сказал он.

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Версия на английском языке Mevlut Cavusoglu: PACE's decision against Azerbaijan is unobjective and unconstructive
Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu: "AŞPA-nın Azərbaycana qarşı qərarı qeyri-obyektivdir, səhv düzəldilməlidir"

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