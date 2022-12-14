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Мевлют Чавушоглу о ситуации на дороге Шуша-Ханкенди: Азербайджан прав в этом вопросе

Мевлют Чавушоглу о ситуации на дороге Шуша-Ханкенди: Азербайджан прав в этом вопросе "У российских миротворцев есть миссия по поддержанию мира в Лачынском коридоре. Но, с другой стороны, присвоение природных ресурсов на азербайджанских землях не соответствует международному праву. Это кража богатств Азербайджана”.
Внешняя политика
14 декабря 2022 г. 17:54
Мевлют Чавушоглу о ситуации на дороге Шуша-Ханкенди: Азербайджан прав в этом вопросе

"Российские военные, временно дислоцированные на землях Азербайджана, прибыли в регион с целью обеспечения мира. Миссия россиян – защищать мир. Вместе с тем, незаконная разработка месторождений Азербайджана противоречит нормам международного права. Это кража богатств Азербайджана”.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что предотвращение мониторинга данных территорий – доказывает масштабность грабежа недр: “Российской стороне необходимо сотрудничать с Баку по данному вопросу, а проживающим там армянам – не препятствовать поездкам экспертов.

По его словам, особая роль в этом вопросе лежит на российских военных, которые ответственны за нормальное функционирование Лачынского коридора: "Россияне должны выполнить свои обязательства. Азербайджан прав в вопросе предотвращения незаконных действий на собственных территориях. Турция поддерживает Азербайджан в его справедливых шагах"

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Версия на английском языке Cavusoglu talks on situation on Shusha-Khankandi road: Azerbaijan is right in this matter
Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu Şuşa-Xankəndi yolundakı durumdan danışıb: “Azərbaycan bu məsələdə haqlıdır”

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