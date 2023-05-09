Мевлют Чавушоглу: Путь тюрка лежит через Зангезур, через Карабах

Путь тюрка лежит через Зангезур, через Карабах.

Путь тюрка лежит через Зангезур, через Карабах.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время выступления в Анталье.

Он отметил, что путь тюрка лежит через Средний коридор: "Мне интересно, чего они хотят от Азербайджана? Когда мы поддержали Азербайджан в вопросе освобождения Карабаха от оккупации, некоторые внутри нас высказывали сожаление".

Чавушоглу добавил, что сегодня Турция является региональным и глобальным политическим актором: "Единственная страна, которая искренне стремится как можно скорее закончить войну в Украине, - это Турция. Говорят, что Турция должна присоединиться к санкциям против России. Почему? В итоге больше всего от этих санкций пострадает народ".