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Мевлют Чавушоглу: Путь тюрка лежит через Зангезур, через Карабах

Мевлют Чавушоглу: Путь тюрка лежит через Зангезур, через Карабах Путь тюрка лежит через Зангезур, через Карабах.
Внешняя политика
9 мая 2023 г. 12:50
Мевлют Чавушоглу: Путь тюрка лежит через Зангезур, через Карабах

Путь тюрка лежит через Зангезур, через Карабах.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время выступления в Анталье.

Он отметил, что путь тюрка лежит через Средний коридор: "Мне интересно, чего они хотят от Азербайджана? Когда мы поддержали Азербайджан в вопросе освобождения Карабаха от оккупации, некоторые внутри нас высказывали сожаление".

Чавушоглу добавил, что сегодня Турция является региональным и глобальным политическим актором: "Единственная страна, которая искренне стремится как можно скорее закончить войну в Украине, - это Турция. Говорят, что Турция должна присоединиться к санкциям против России. Почему? В итоге больше всего от этих санкций пострадает народ".

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Версия на английском языке Cavusoglu: Turk's path lies through Zangazur, Karabakh
Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu: “Türkün yolu Zəngəzurdan, Qarabağdan keçir”

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