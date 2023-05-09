Мевлют Чавушоглу: Путь тюрка лежит через Зангезур, через Карабах

Путь тюрка лежит через Зангезур, через Карабах.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время выступления в Анталье.
Он отметил, что путь тюрка лежит через Средний коридор: "Мне интересно, чего они хотят от Азербайджана? Когда мы поддержали Азербайджан в вопросе освобождения Карабаха от оккупации, некоторые внутри нас высказывали сожаление".
Чавушоглу добавил, что сегодня Турция является региональным и глобальным политическим актором: "Единственная страна, которая искренне стремится как можно скорее закончить войну в Украине, - это Турция. Говорят, что Турция должна присоединиться к санкциям против России. Почему? В итоге больше всего от этих санкций пострадает народ".