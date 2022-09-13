Мевлют Чавушоглу: При каждом удобном случае Армения показывает свой негативный настрой

"Армения продолжает совершать провокации".

"Армения продолжает совершать провокации".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Земли Азербайджана находились под оккупацией в течение 30 лет. Международные институты не предпринимали никаких действий, международное право не работало. Наконец, у Азербайджана закончилось терпение. В результате была обеспечена территориальная целостность Азербайджана. Появилась возможность для мира. Но вчера Армения вновь совершила провокацию. При каждом удобном случае эта страна показывает свой негативный настрой. Армения знает, что отношения между Анкарой и Ереваном не могут и не будут обсуждаться без Азербайджана. Турция рядом с Азербайджаном", - сказал глава турецкого МИД.