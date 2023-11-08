Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с Днем Победы

С огромным чувством гордости поздравляем Азербайджан с третьей годовщиной великой Победы.

С огромным чувством гордости поздравляем Азербайджан с третьей годовщиной великой Победы.

Как сообщает Report, об этом написал бывший министр иностранных дел Турции, глава турецкой делегации в Парламентской ассамблее НАТО, депутат Великого национального собрания Турции Мевлют Чавушоглу в своем аккаунте в соцсети "X" по случаю Дня Победы.

Он поздравил Азербайджанское государство и народ: "Мы чтим память наших шехидов и благодарны нашим героическим воинам и гази. Мы, как одна нация - два государства, всегда рядом с Азербайджаном".