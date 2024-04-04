Мевлют Чавушоглу посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Находящийся с визитом в Азербайджане депутат Великого национального собрания Турции, глава турецкой делегации в Парламентской ассамблее НАТО Мевлют Чавушоглу почтил память общенационального лидера, архитектора и основателя современного независимого Азерба

Находящийся с визитом в Азербайджане депутат Великого национального собрания Турции, глава турецкой делегации в Парламентской ассамблее НАТО Мевлют Чавушоглу почтил память общенационального лидера, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.

Как сообщает Report, он возложил венок к могиле Гейдара Алиева.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Визит М.Чавушоглу в Азербайджан завершится 5 апреля.