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Мевлют Чавушоглу посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Мевлют Чавушоглу посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева Находящийся с визитом в Азербайджане депутат Великого национального собрания Турции, глава турецкой делегации в Парламентской ассамблее НАТО Мевлют Чавушоглу почтил память общенационального лидера, архитектора и основателя современного независимого Азерба
Внешняя политика
4 апреля 2024 г. 11:31
Мевлют Чавушоглу посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Находящийся с визитом в Азербайджане депутат Великого национального собрания Турции, глава турецкой делегации в Парламентской ассамблее НАТО Мевлют Чавушоглу почтил память общенационального лидера, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.

Как сообщает Report, он возложил венок к могиле Гейдара Алиева.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Визит М.Чавушоглу в Азербайджан завершится 5 апреля.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMövlud Çavuşoğlu Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət edib - YENİLƏNİB

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