Мевлют Чавушоглу направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:
"Уважаемый господин Президент!
Сердечно поздравляю Ваше превосходительство с днем рождения.
При Вашем решительном лидерстве родной Азербайджан с каждым днем становился сильнее и развивался, славная Победа, одержанная в Карабахе, продемонстрировала эту силу всему миру.
Под руководством нашего господина Президента и Вашего превосходительства мы намерены вывести солидарность и сотрудничество, которые демонстрируем в нашем регионе и во всем мире, на еще более высокий уровень на основе принципа "Одна нация, два государства".
С этими чувствами и мыслями еще раз поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вашему превосходительству здоровья, долгих лет жизни и радости".