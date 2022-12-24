Мевлют Чавушоглу направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

"Уважаемый господин Президент!

Сердечно поздравляю Ваше превосходительство с днем рождения.

При Вашем решительном лидерстве родной Азербайджан с каждым днем становился сильнее и развивался, славная Победа, одержанная в Карабахе, продемонстрировала эту силу всему миру.

Под руководством нашего господина Президента и Вашего превосходительства мы намерены вывести солидарность и сотрудничество, которые демонстрируем в нашем регионе и во всем мире, на еще более высокий уровень на основе принципа "Одна нация, два государства".

С этими чувствами и мыслями еще раз поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вашему превосходительству здоровья, долгих лет жизни и радости".