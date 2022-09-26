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Чавушоглу: Надеюсь, между Арменией и Азербайджаном будет достигнута договоренность

Чавушоглу: Надеюсь, между Арменией и Азербайджаном будет достигнута договоренность Центральная Азия превратилась в важный регион.
Внешняя политика
26 сентября 2022 г. 13:15
Чавушоглу: Надеюсь, между Арменией и Азербайджаном будет достигнута договоренность

Центральная Азия превратилась в важный регион.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал на встрече с японскими журналистами.

Глава МИД также коснулся важной роли Азербайджана в этом вопросе: "Выросло значение коридора Восток-Запад. Азербайджан, Грузия также находятся в этом регионе. Я надеюсь, что между Арменией и Азербайджаном будет достигнута договоренность, и Армения cможет присоединиться к этому процессу".

М.Чавушоглу добавил, что Организация тюркских государств не соперничает ни с одной структурой.

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Версия на английском языке Mevlut Cavusoglu: 'I hope that agreements will be reached between Armenia and Azerbaijan'
Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu: “Ümid edirəm ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında razılıq əldə olunar”

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