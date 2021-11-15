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Мевлют Чавушоглу: Мы ведем с Ираном обсуждения относительно формата "3+3"

Мевлют Чавушоглу: Мы ведем с Ираном обсуждения относительно формата "3+3" В регионе происходят важные события и поэтому продолжение диалога в региональных вопросах представляет большую значимость.
Внешняя политика
15 ноября 2021 г. 13:09
Мевлют Чавушоглу: Мы ведем с Ираном обсуждения относительно формата 3+3
Мевлют Чавушоглу
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В регионе происходят важные события и поэтому продолжение диалога в региональных вопросах представляет большую значимость.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал 15 ноября на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом в Тегеране.

"Мы обсуждаем с иранской стороной вопросы, связанные со стабильностью на Южном Кавказе, в том числе формат "3+3". Также мы считаем, что Турция и Иран могут предпринять важные шаги для стабильности в Ираке и Афганистане", - сказал он.

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Версия на английском языке Turkey in talks with Iran on 3+3 format, Mevlut Cavusoglu says
Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu: "3+3 formatı ilə bağlı İranla müzakirələr aparırıq"

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