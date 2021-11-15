Мевлют Чавушоглу: Мы ведем с Ираном обсуждения относительно формата "3+3"

В регионе происходят важные события и поэтому продолжение диалога в региональных вопросах представляет большую значимость.

В регионе происходят важные события и поэтому продолжение диалога в региональных вопросах представляет большую значимость.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал 15 ноября на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом в Тегеране.

"Мы обсуждаем с иранской стороной вопросы, связанные со стабильностью на Южном Кавказе, в том числе формат "3+3". Также мы считаем, что Турция и Иран могут предпринять важные шаги для стабильности в Ираке и Афганистане", - сказал он.