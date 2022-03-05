Мевлют Чавушоглу: Мы оказываем необходимую поддержку развитию освобожденных территорий

Я рад находиться в Азербайджане. Желаю от Всевышнего упокоения душам погибших в Ходжалы.

Я рад находиться в Азербайджане. Желаю от Всевышнего упокоения душам погибших в Ходжалы.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал на совместной пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Азербайджана.

"Шушинская декларация ратифицирована нашими парламентами. Подписание декларации стало историческим шагом. В документе нашел отражение ряд важных моментов", - подчеркнул глава МИД.

По его словам, между двумя странами важно запустить соглашение о свободной торговле: "Работы в этом направлении продолжаются. Мы оказываем всю возможную помощь и для развития освобожденных от оккупации территорий".